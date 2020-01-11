Зеленский выступит с обращением к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступит с обращением к украинскому народу после разговора с президентом Ирана о крушении Boeing 737-800 в Тегеране.
Фото: Facebook
Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Офиса главы государства.
Отмечается, что видеообращение выйдет после консультаций президента с украинскими специалистами, которые работают на месте катастрофы, а также телефонного разговора с иранским лидером.
14:48 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.