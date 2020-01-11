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Зеленский выступит с обращением к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступит с обращением к украинскому народу после разговора с президентом Ирана о крушении Boeing 737-800 в Тегеране.

Фото: Facebook

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Офиса главы государства.

Отмечается, что видеообращение выйдет после консультаций президента с украинскими специалистами, которые работают на месте катастрофы, а также телефонного разговора с иранским лидером.
lenta.ru
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