Назван ответственный за крушение украинского самолета в Иране

Амир Али Хаджизаде признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе. Его слова приводит Командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генералпризнался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе. Его слова приводит ТАСС.





Фото: Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / РИА Новости





«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — признался военный. По словам Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. «Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти».







