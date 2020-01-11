Назван ответственный за крушение украинского самолета в Иране
Ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране взяло на себя элитное военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе. Его слова приводит ТАСС.
Фото: Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / РИА Новости
«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — признался военный. По словам Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. «Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти».
По его словам, "система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент".
Генштаб ВС Ирана не пытался скрыть причину крушения украинского самолета, но хотел провести расследование, отметил генерал.
14:14 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.