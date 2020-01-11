Лукашенко занял 4-е место в рейтинге российских медиаперсон

Он упоминался в российской прессе 311 488 раз и в результате в рейтинге по число упоминаний разместился на 4-й строчке.





На первом месте в рейтинге оказался Владимир Зеленский. Имя президента Украины с начала года упоминалось в прессе 1335643 раз. Американский лидер Дональд Трамп занял вторую строчку (1319539 ссылок), пишет interfax.by.





В топ-5 также вошли два экс-президента Украины — Петр Порошенко (3-е место) и Виктор Янукович (5-е место).





В десятку наиболее часто упоминаемых в российских СМИ мировых политиков также попали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, французский лидер Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео, глава Венесуэлы Николас Мадуро, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.





По итогам 2019 года топ-10 покинули британский экс-премьер Тереза Мэй, президент Сирии Башар Асад и лидер северокорейцев Ким Чен Ын.



