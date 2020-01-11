В графике Путина нет встречи с Лукашенко
В графике встреч президента РФ Владимира Путина отсутствует встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом агентству РИА Новостисообщили в пресс-службе Кремля.
Там отметили, что встречи пока что нет в расписании российского лидера.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский и белорусский лидеры могут провести встречу 13 января.
11:45 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.