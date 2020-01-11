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В графике Путина нет встречи с Лукашенко

В графике встреч президента РФ Владимира Путина отсутствует встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом агентству РИА Новостисообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что встречи пока что нет в расписании российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский и белорусский лидеры могут провести встречу 13 января.
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