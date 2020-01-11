Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец считает, что российский бизнес вряд ли захочет платить новый огромный, 50-процентный «экологический налог» за транзит своей нефти по Беларуси и предпочтет начать поставки в Евросоюз другим путем. «Перебросить поставки – абсолютно реально. Это вопрос времени. В таком случае придется задействовать или железнодорожный, или морской транспорт», – сказал эксперт, добавив, что предпочтителен именно второй морской маршрут.





«Танкеры можно грузить в порту Усть-Луга, построенном в Ленинградской области. На такую переброску минимум понадобится несколько недель. За прошлый год транзит через Беларусь был в районе 50 млн тонн. В лучшие времена доходило до 60 млн тонн. То есть постепенно Россия уже и так начала перебрасывать белорусский транзит на порт Усть-Луга», – сказал Болкунец.





В таком случае белорусский бюджет понесет катастрофические потери. Без российской нефти и других возможностей на российском рынке белорусская экономика столкнется с чудовищным кризисом. Это отразится на платежеспособности населения и может привести в том числе к девальвации белорусского рубля», – считает эксперт.





Напомним, с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Евросоюз через Беларусь при этом был продолжен. Но в пятницу Александр Лукашенко ввел экологический налог на этот транзит – с целью сформировать источник «денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций». Установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.





С нового года Беларусь получает нефть только от «компании, которую возглавляет друг Лукашенко Михаил Гуцериев». «Это небольшие поставки, их недостаточно для белорусской экономики, – отметил Болкунец. – Не исключаю, что Лукашенко находится в панике, стратегически его позиция проигрышная. Его главная задача – выжать из России поставки нефти хотя бы до конца года. Ведь в этом году в Беларуси будут президентские выборы».





Болкунец надеется, что Минск в ближайшее время сам отменит новый налог. Он называет четыре сценария дальнейшего развития событий. Первый – согласие Лукашенко подписать дорожную карту по интеграции с Россией и начать ее выполнение. Второй – Лукашенко подписывает соглашения по интеграции, но ничего не исполняет. Третий – сохранение статус-кво, четвертый – выход Беларуси из Союзного государства.





«Наиболее реалистичный – второй сценарий. Если Лукашенко начинает что-то подписывать, то теоретически получает возможность и дальше закупать нефть. Но Россия устами своего руководства увязала закупки фти с началом углубленной интеграции. Если Лукашенко не подписывает документы по углубленной интеграции, то его политические перспективы становятся туманны. В один прекрасный момент запросы белорусского общества и номенклатуры могут совпасть и перед Лукашенко поставят вопрос об уходе. Зачем нужен такой президент, который остается в изоляции со стороны Запада, а теперь еще и не в состоянии договариваться с Москвой», – подытожил эксперт.