Суд над Владимиром Некляевым скрыли от общественности?
В суде Ленинского района Минска сегодня, 10 января, в 10 часов утра должен был состояться суд над поэтом и общественным деятелем Владимиром Некляевым за участие в акции в поддержку независимости 8 декабря. Однако суд по неизвестной причине не состоялся - заседания по делу Некляева не было даже в расписании судов на весь день.
На Некляева составили протокол по ч. 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и прислали повестку в суд, пишет spring96.org. Первое заседание по административному делу прошло 30 декабря, затем рассмотрение дела перенесли на 10 января. Некляев был уведомлен о новой дате и времени повесткой. Рассматривать дело должна была судья Марина Запасник. Но суд не состоялся.
При этом вчера, 9 января, в том же суде Ленинского района Владимира Некляева осудили за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП). О заседании не знал ни сам Некляев (он не получал повестки на эту дату), ни общественность. Наблюдателям "Весны" удалось узнать результат суда (810 рублей штрафа), однако за какую именно акцию судья Татьяна Шотик судила поэта почти в пустом зале, неизвестно. Вероятно, суд с 10 января перенесли на 9 и таким образом решили осудить Некляева "по-тихому" на день раньше, без внимания общественности и СМИ.
14:30 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.