Госсекретарь США Помпео может посетить Беларусь в конце января
Государственный секретарь США Майкл Помпео прибудет с визитом в Украину в конце января. Об этом стороны договорились во время телефонного разговора между Помпео и Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента Украины.
«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», – говорится в пресс-релизе Офиса.
В турне Помпео, запланированном на начало января, но перенесенном, Беларусь стояла в графике посещений после Украины. Госсекретарь США также планировал посетить Казахстан, Узбекистан и Кипр.
Помпео должен был приехать в Минск 4 января, но поездку отложили из-за обострения ситуации в Ираке и Иране.
6 января Помпео и глава беларусского МИД Владимир Макей обсудили перенос визита. Беларусская сторона выразила готовность принять госсекретаря США во взаимоприемлемые даты.
10:20 11/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.