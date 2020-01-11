Роухани выступил со специальным заявлением по поводу сбитого Ираном украинского самолета
Трагическим инцидентом и катастрофической ошибкой назвал президент Ирана Хасан Роухани произошедшее с украинским самолетом.
Глава государства также заявил, что виновные в произошедшем будут наказаны, а близкие погибших получать компенсации.
Фото: пресс-служба президента Ирана
«В атмосфере угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани и для защиты от возможных нападений американской армии Вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унесшей жизни десятков невинных людей», — говорится в заявлении президента Ирана.
Роухани выразил глубокие соболезнования близким погибших. Он также заявил, что поручил принять все необходимые меры для компенсации их семьям. «Министерство иностранных дел будет осуществлять полное консульское сотрудничество с целью выявления и возвращения тел погибших в их семьи», — отметил Роухани.
По словам главы Ирана, расследование будет продолжено, чтобы установить все причины трагедии, привлечь виновных к ответственности и не допустить повторения произошедшего.
«Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», — отметил Роухани.
10:52 11/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.