Глава государства также заявил, что виновные в произошедшем будут наказаны, а близкие погибших получать компенсации.





Фото: пресс-служба президента Ирана





«В атмосфере угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани и для защиты от возможных нападений американской армии Вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унесшей жизни десятков невинных людей», — говорится в заявлении президента Ирана.





Роухани выразил глубокие соболезнования близким погибших. Он также заявил, что поручил принять все необходимые меры для компенсации их семьям. «Министерство иностранных дел будет осуществлять полное консульское сотрудничество с целью выявления и возвращения тел погибших в их семьи», — отметил Роухани.





По словам главы Ирана, расследование будет продолжено, чтобы установить все причины трагедии, привлечь виновных к ответственности и не допустить повторения произошедшего.





«Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», — отметил Роухани.







