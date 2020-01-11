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Роухани выступил со специальным заявлением по поводу сбитого Ираном украинского самолета

Трагическим инцидентом и катастрофической ошибкой назвал президент Ирана Хасан Роухани произошедшее с украинским самолетом.

 Глава государства также заявил, что виновные в произошедшем будут наказаны, а близкие погибших получать компенсации.

Фото: пресс-служба президента Ирана

«В атмосфере угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани и для защиты от возможных нападений американской армии Вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унесшей жизни десятков невинных людей», — говорится в заявлении президента Ирана.

Роухани выразил глубокие соболезнования близким погибших. Он также заявил, что поручил принять все необходимые меры для компенсации их семьям. «Министерство иностранных дел будет осуществлять полное консульское сотрудничество с целью выявления и возвращения тел погибших в их семьи», — отметил Роухани.

По словам главы Ирана, расследование будет продолжено, чтобы установить все причины трагедии, привлечь виновных к ответственности и не допустить повторения произошедшего.

«Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», — отметил Роухани.
tut.by
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