Умер правивший с 1970 года султан Омана
Оманский султан Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение. Он правил Оманом с 1970 года, свергнув своего отца Саида бен Таймура. В султанате объявлен трехдневный траур.
Reuters
С 2015 года Кабус бен Саид Аль Саид болел раком. Являясь абсолютных монархом, он был не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. Кабинет министров в Омане также назначается султаном.
У султана не было детей, и он публично не назначал преемника. Согласно уставу 1996 года, правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней. Если они не придут к согласию, то совет, в который входят представители армии, спецслужб, а также руководство Верховного суда и главы двух консультативных ассамблей, наделит властью персону, чье имя указано султаном в запечатанном письме.
09:12 11/01/2020
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