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Как писателя Орлова судили за эссе на площади

Белорусский писатель Владимир Орлов впервые в жизни попал под суд. 10 января его дело рассматривал суд Ленинского района Минска.

Как писателя Орлова судили за эссе на площади
Владимир Орлов в суде / spring96.org
Судья Алексей Кисляк признал Орлова виновным в участии в несанкционированной уличной акции 8 декабря 2019-го и оштрафовал на 540 рублей.

В тот день на Октябрьской площади писатель прочитал своё знаменитое эссе "Незалежнасць — гэта...", написанное в далёком 1990 году, ещё в советские времена. Сегодня в суде Орлов снова попросил прочитать своё эссе.

"Судья, поколебавшись, удовлетворил мое ходатайство, и в зале суда во время заседания я почитал своё эссе, — рассказал Еврорадио Владимир Орлов. — Также попросил приложить его к материалам дела. Потом услышал постановление суда: 20 базовых. Вот если коротко. Я был готов ко всему. И "набор туриста" был у меня с собой".


Процесс проходил на белорусском языке — судья удовлетворил и это ходатайство писателя. 

В составленном протоколе отмечается, что Владимир Орлов крикнул на площади "Жыве Беларусь!" и держал в руках бело-красно-белый флаг. Орлов признал только то, что озвучил текст эссе. Десятки людей, которые пришли в суд поддержать писателя, аплодировали ему.

Свидетелями на суде выступили милиционеры Андрей Штоп и Андрей Герасимович.
euroradio.fm
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