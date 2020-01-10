+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оппозиция Абхазии требует новых президентских выборов

Тбилиси готов задействовать все международные механизмы, чтобы международное сообщество включилось в процессы, протекающие в Абхазии.

Оппозиция Абхазии требует новых президентских выборов
Скриншот видео
Об этом заявил председатель  комитета по обороне парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, сообщает Грузия.Online.

«Мы внимательно следим за событиями в Абхазии. Для всех нас очень важно, чтобы не произошло эскалации ситуации, однако анализ существующей ситуации дает нам основание сказать, что Россия не может контролировать ситуацию там. Она контролирует в Абхазии только т.н. свои интересы. Ясно видно, что мы имеем дело с оккупацией, тяжелой неконтролируемой ситуацией, однако, исходя из интересов нашей страны, хотим, чтобы ситуация в Абхазии была спокойной, поскольку там наши сограждане. В случае необходимости, мы используем все имеющиеся у нас рычаги, чтобы включилось международное сообщество», – заявил Сесиашвили.

9 января у здания администрации лидера абхазского режима собрались оппозиционные силы, которые попытались силой прорваться внутрь. Несколько сотен человек требовали признать незаконными результаты президентских выборов, сообщает abkhazeti.info.

В это время Суд кассационной инстанции рассматривал жалобу экс-кандидата в “президенты” Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решение ЦИК об итогах выборов президента.


Сторонники оппозиции в Сухуми захватили здание администрации лидера марионеточного режима Абхазии Рауля Хаджимба.

Все окна на первом этаже здания выбиты, по коридорам разгуливали сторонники оппозиции.

Второй тур выборов лидера марионеточного режима Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии “Амцахара” не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в т.н. Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение «Верховного суда».
belprauda.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru