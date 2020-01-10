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Украины инициировала создание международной коалиции по расследованию крушения самолета

Пристайко проведет видеоконференцию с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.

Об этом сообщил в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы сейчас хотим установить истину. И для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием", - сказал министр, пишет korrespondent.net

Он отметил, что сегодня в 19:30 будет разговаривать в режиме конференции с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.


Он выразил надежду, что министры договорятся, чтобы создать международный механизм, в рамках которого каждая страна будет представлена в расследовании, включая представителей компании Boeing, производителей самолета, а также французские компании, производителей двигателей.

В ходе брифинга Пристайко сообщил, что Иран предоставил доступ Украине к месту падения самолета, черным ящикам и переговорам экипажа с диспетчерами.
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