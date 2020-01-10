



Глава Беларуси уверял в том, что не врет, когда говорит о суверенитете и независимости, пишет Настоящее время.

На церемонии вручения премии «За духовное возрождение» Александр Лукашенко вновь заговорил о суверенитете.





– Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен – давайте без лишней скромности, – заверил глава государства (цитируется по БЕЛТА).





Александр Лукашенко добавил, что ему повезло быть первым президентом этого суверенного и независимого государства. Он извинился за нескромность и заявил, что сыграл главную роль в его строительстве.









По словам главы Беларуси, он не оправдывается и никого не боится, просто хочет всех предупредить об остром периоде в существовании Беларуси.





– Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг – мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, который эту страну строил, – заключил он.





Также на церемонии Лукашенко заявил, что на фоне переговоров в Беларуси вдруг проснулись «свядомыя» и закричали о потере суверенитета. По их мнению, надо было давно отказаться от тесных отношений с Россией, приводит слова президента БЕЛТА.





Глава Беларуси пояснил:





– Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) – это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы – посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали.





Также добавил, что в мире нет такого народа, кроме россиян, который относится к белорусам с большим уважением и трепетом.





– По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем.



