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Достали! Дело Шеремета: судьи пожаловались на давление защитника подозреваемой

Судьи Апелляционного суда Киева пожаловались на давление и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей

Достали! Дело Шеремета: судьи пожаловались на давление защитника подозреваемой
Фото: заседание суда (РБК-Украина)
Судьи Киевского апелляционного суда пожаловались на давление и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия со стороны адвоката подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заявление судей обнародовано на официальном портале "Судебной власти Украины".

Заявление касается событий в суде 20 декабря, когда было перенесено заседание по обжалованию меры пресечения Кузьменко, но адвокат Владислав Добош и сторонники Кузьменко отказались покидать зал заседаний и находились там несколько часов, пока не вмешались правоохранители.


Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению производств. Кроме того, было повреждено имущество суда, в том числе мебель и технические устройства. Судьи считают, что адвокат использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния.

Напомним, утром 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако Кузьменко, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказывались покидать зал суда, требуя заседания. В связи с этим полиция и нацгвардия начали штурм зала Киевского апелляционного суда, где находилась Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста.
РБК-Украина
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