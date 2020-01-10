Третья мировая начнется с Ближнего Востока?

Светлана Калинкина, Виталий Цыганков и эксперт по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин. В студии Белсат программы «Беседа ProContra» разбираются ведущиеи эксперт по неевропейским цивилизациям

Ближний Восток в новейшей истории всегда был самым горячим пунктом на мировой политической карте. Сделано ли все возможное, чтобы пункт не растянулся в линию фронта? Кем был генерал-майор Касем Сулеймани и почему его смерть от рук американских военных всколыхнула регион?





«Все плохо было где-то с 1979 года. Это не начало или завершение, это одно из звеньев цепи. Звено, конечно, очень радикальное. Никто не ожидал. Иран не ожидал такого. Насколько решение было неожиданным, можно проиллюстрировать такой историей. Есть сведения, что несколько лет назад был вариант убийства Сулеймани, когда он находился на территории Сирии. Это могли совершить израильтяне. Америка передала всю необходимую информацию Израилю, буквально на блюдечке преподнесла Сулеймани. Израиль не решился на этот шаг, и Сулеймани дожил до начала 2020 года», – рассказал гость программы.



