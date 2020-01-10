Третья мировая начнется с Ближнего Востока?
События на Ближнем Востоке стали главными новостями начала года. С чего все началось и к чему пришло?
В студии Белсат программы «Беседа ProContra» разбираются ведущие Светлана Калинкина, Виталий Цыганков и эксперт по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин.
Ближний Восток в новейшей истории всегда был самым горячим пунктом на мировой политической карте. Сделано ли все возможное, чтобы пункт не растянулся в линию фронта? Кем был генерал-майор Касем Сулеймани и почему его смерть от рук американских военных всколыхнула регион?
«Все плохо было где-то с 1979 года. Это не начало или завершение, это одно из звеньев цепи. Звено, конечно, очень радикальное. Никто не ожидал. Иран не ожидал такого. Насколько решение было неожиданным, можно проиллюстрировать такой историей. Есть сведения, что несколько лет назад был вариант убийства Сулеймани, когда он находился на территории Сирии. Это могли совершить израильтяне. Америка передала всю необходимую информацию Израилю, буквально на блюдечке преподнесла Сулеймани. Израиль не решился на этот шаг, и Сулеймани дожил до начала 2020 года», – рассказал гость программы.
19:22 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.