«Гибридная война» России против Беларуси – 2. Вероятный сценарий

Мир, возможно, стоит на пороге новой мировой войны, что усложняет поиск союзников для нашей страны на случай, если Россия все же примет решение аннексировать Беларусь военным путем. И это – критически важное отличие от ситуации с Украиной в 2014 году. До этого, возможно, и далеко – ведь прямо сейчас мы находимся в фазе: «работают российские спецслужбы», а что будет дальше – попробуем разобраться.





Не будем описывать события в Персидском Заливе, скажем только – напряженность зашкаливает, хотя и есть важные нюансы, косвенно указывающие на некую возможную «постановочность» процессов, ведь после штурма американского посольства в Багдаде и обстрелов Ираном американских военных баз среди убитых именно граждан США пока нет.

Конфликт США и Ирана играет на руку России

Там все крайне запутанно, вопросов больше чем ответов, но все идет к тому, что «плодами» ситуации может воспользоваться Россия.





Действительно любые проблемы в нефтедобывающем регионе приведет к повышению цен на нефть, что позволит на время «залатать» в целом «дырявый» российский бюджет и, кроме того, даст то самое необходимое время для решения «беларуского» и, возможно, «украинского» вопросов. Причем как бы ни развивались события в связке США-Иран, Кремль как бы останется в стороне. И действительно: если посудить формально – причем тут он?





Классический «ихтамнет», который в том числе проявится, когда, возможно, Иран будут «разносить» – Москва давно руководствуется принципом: вовремя предать – это не предать, а предвидеть.





Но это их дела, для нашей страны главное: фокус внимания Белого дома, по крайней мере на время, переведен на регион Персидского Залива. Американская администрация «по инерции» Украиной еще будет «заниматься», а вот решение возможной проблемы «Беларусь затаскивают в Союзное государство» с высокой долей вероятности могут «спихнуть» на Европу.





Как Евросоюз реагирует в чрезвычайных ситуациях, мы знаем, снова на примере Украины – глубокая или очень глубокая обеспокоенность и, может, все же давайте с России санкции снимем. Все, ну разве, что денег подбросят, так себе помощь и защита.

Китай нас защитит?

Никогда не думал, что такое напишу, но в данной ситуации Лукашенко делает, возможно и по безвыходности, все абсолютно правильно – свое веское слово, как и реальную помощь в защите нашей страны, может оказать только Китай, являющийся глобальным мировым игроком и который в состоянии оказать на Россию реальное давление.





Как? Один простой пример – практически вся элементная база для военной электроники в условиях санкций Запада поступает в РФ именно из этой страны. Калашников хорош, спору нет, но в современных войнах еще и что-то более технологичное для армии нужно.





Есть еще множество секторов, где Китай может надавить на Россию. Самый мощный из рычагов – личный кошелек башен Кремля, ведь после западных санкций против «российской элиты» уж очень много денег перетекло в саму Поднебесную или финансовые центры Юго-Восточной Азии ею прямо или косвенно контролируемые.





Безусловно – идиоты, ведь по китайским законам деньги, полученные от коррупции, конфискуются, а сами коррупционеры –расстреливаются. В данном случае «к стенке», конечно, никто никого не поставит, но вот «грязные» деньги – думаю, минут за десять, если что, изъять можно будет.

“В бой вступают спецслужбы?”

Понимают ли это в России? Безусловно, и именно в первую очередь поэтому в отношении нашей страны был выбран вариант: «гибридная война спецслужб», а не какой-либо другой, например, военный. Так сказать, «партия мира» победила. Только основная проблема кроется в другом: партии «мира» и «войны» у «братского российского народа» имеют одну и ту же конечную цель – Беларусь, как кстати и Украина, должна быть уничтожена как независимое суверенное государство.





Разница в методологии: с помощью спецслужб и госпереворота или прямого военного вмешательства, но нам от этого в любом случае не легче.





Как говорится, «ходят слухи», что соответствующая команда уже отдана, основным исполнителем назначен ГРУ Генштаба РФ, который прямо сейчас находится в фазе активной подготовки спецоперации в рамках «гибридной войны» против Беларуси и лично А.Лукашенко.





Проанализировав так сказать «мировой опыт» подобной деятельности Кремля, можно с большой долей уверенности «вскрыть» некоторые элементы того, что для нас в ближайшее время он «уготовил».





Безусловно, будут пугать «китайской угрозой», причем делать это будет страна, фактически продавшая Поднебесной свой Дальний Восток. Смешанные браки, территории, сданные в аренду Китаю и где, согласно договорам, на территории РФ не действуют российские законы.





Возможный сценарий: страшилки про Китай, раскачка ситуации и “миротворцы”

Этих примеров никто, конечно, приводить не будет, а вот про «страшных китайцев» и угрозы от них для Беларуси начитаемся и наслушаемся до тошноты.





С практически стопроцентной вероятностью будут «раскачивать» ситуацию в нашей стране. Вдумайтесь, за последние годы российские спецслужбы только «засветились» в данном вопросе в Европе, Украине, Молдове, Грузии, тринадцати странах Африки и, традиционно, в Венесуэле и Сирии. Рука, как говорится – набита, а используемые механизмы уже «традиционны» и, скорее всего, будут применяться и в отношении Беларуси.





Например, будет нанесен удар по базовым основам любого государства, что приведет к мощнейшей информационной компании против беларуского языка и «жесточайшее привязывание» Беларуской православной церкви к Московскому патриархату. Да, Патриарх Кирилл взял курс на раскол мирового православия, вот только если БПЦ окажется «по ту, московскую сторону баррикад», впоследствии для нас это создаст множество сложно решаемых проблем. Да, Украина многому научила Кремль, нам свой Томос будет гораздо сложнее получить…





Однозначно будет вестись работа по разжиганию недовольства на почве как вышеуказанных вопросов, так и в попытке активизировать часть беларуского общества с главной целью – организовать в конечном итоге так называемую войну «всех против всех», что не получилось, хотя и пытались, в Украине и «блестяще реализовалось» в Сирии.





Дальше – понятно, российские «миротворцы» всех «злодеев» победят и гуманитарную сгущенку раздадут. Простите, конечно, но ее все же проще в магазине самому ее купить, да и дешевле выйдет.





Карта сепаратизма возможно, хоть и маловероятно, также будет разыграна, на это косвенно указывает недавняя «доблестная» победа над Вайшнорией, видимо тренировались. Причем будут ли хоть где-то в Беларуси хотеть реального отделения – неважно, у России колоссальный опыт создания таких фейковых «республик», начиная от «финской» в Петрозаводске в далеком 1939 году и заканчивая Донецкой и Луганской.





Для реализации такого необходимо совсем немного – деньги и пару сотен коллаборантов с «правильным» гражданством, к сожалению, и то и другое в наличии присутствует.





Дальше – компания о «другом пути», дружбе с Россией, в общем, стандартный набор инструментов, использование которых приводит к известному результату.





Нельзя также сбрасывать со счетов парамилитарные или «патриотические» структуры, основной задачей которых (осознанно или в «темную») является провоцирование «разгона» уличных протестов или создание информационных поводов для российской системы пропаганды.





Много интересного узнаем о Лукашенко и его окружении, ведь он лично сейчас превратился в одну из главных целей для Кремля. Оно, возможно, и поделом, но в современных условиях Беларуси от этого явно не легче.









Можно также ожидать создания и поддержания на нужном градусе искусственных конфликтов националистического толка, причем для этих целей чаще всего будут использоваться «националисты» на зарплате у Кремля. Опыт так же огромный: Ле Пен, Польша, Болгария, Украина… всех не перечислишь, уж слишком их много. Технологии также обкатаны в других странах, вспомним: «Волынская резня», Бандера, Жуков, Победа, осквернение памятников, главное – «вбить клин».





Для этого так же используются различные государственные или общественные организации, пример – выступление в парламенте Грузии, что привело к массовым протестам по всей стране. «Болевые точки» Беларуси давно изучены и ждут своего часа, что бы на них надавили, не сомневайтесь.





Возможны также «минирования» объектов, вмешательство в выборы, ВК, Одноклассники, твиттер и фейсбук «штормы», экономическое давление для ухудшения уровня жизни, скупка средств массовой информации через подставных лиц, да мало ли чего в Кремле еще могут придумать.





Механизм этой «работы» предельно прост: создать такое информационное окружение и реальную обстановку в стране, при которой конкретному человеку стало бы крайне некомфортно, и он не представлял выхода из нее, кроме радикальных действий, что довольно легко создается за счет массовости воздействия.

Беларусь перестанет быть «тихой гаванью» в Европе?

Иными словами – рыба не должна иметь возможности выбраться из сетей, это, кто не понял, про нас с вами.





Главное – добиться своего, что бы Беларусь перестала быть «тихой гаванью» в Европе, а когда эмоции будут бить через край – стать «миротворцем» и оказать помощь «братскому народу» или, иными словами – решить ситуацию с суверенитетом Беларуси в свою пользу, говоря сухим языком – за счет ее ликвидации.





Таким образом, можно с грустью констатировать: в 2020 году нас, возможно, ждет мало чего позитивного, стране придется бороться за свое существование, причем с жестким и опасным противником, использующим все возможные методы, даже если они не относятся к категории цивилизованных.









И, хоть история и показывает, что тому, кто такое творит, все, в «соответствии с правилом бумеранга» и возвращается, Беларуси прямо сейчас от этого не легче.





В такой ситуации нужно помнить только одно: народ, который действительно любит свою страну, победить невозможно, причем не важно, будут у него союзники или нет.





Именно это надо знать, понимать и «пропустить через сердце», ведь Китай, потенциально союзник отличный, но только уж слишком далекий, а Россия – вот она, прямо на границе ее танковые части стоят.







