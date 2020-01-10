Лукашенко соврал о ценах на газ и нефть. Зачем?

На церемонии вручения премии «За духовное возрождение» глава Беларуси выступил с речью, в которой фактически призвал объединиться вокруг него ради сохранения независимости страны и рассказал о «ненормальных» экономических требованиях со стороны России.





«Белорусский партизан» вместе с экономистами проверил его утверждения на соответствие действительности.





Неужели «Газпром» зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии?

В своей речи Лукашенко возмутился: «"Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально».





Но всего меньше месяца назад Владимир Путин озвучил совершенно другую информацию: «У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем».





Так кому верить – Лукашенко или Путину?





Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал «Белорусскому партизану»: «Без детализации и расшировки расчета цен я бы не доверял никому. Смотрите: есть цена чистого газа, а есть стоимость транспортировки до границы. По сути это разные контракты и цены в них могут рассчитываться по разным формулам.





Допустим, цена транспортировки газа до белорусской границы рассчитывалась и в росссийских рублях, и в иной валюте. В зависимости от курсов стране может быть выгодна то одна, то другая формула. Когда политики делают такие заявлния и не раскрывают детали бухгалтерии, доверять их заявлениям сложно».









Неужели при продаже «Белтрансгаза» стороны договорились, что Беларусь получит внутрироссийскую цену на газ через 5 лет?





Лукашенко так объяснил мотивы совего поведения: «Я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу».





В открытых источниках можно найти информацию, что Минск действительно поднимал этот вопрос перед продажей «Белтрансгаза», но Москва с этим согласна не была. Подтверждения, что названный пункт был включен в соглашение о продаже, отыскать не удалось.





Вадим Иосуб сказал «Белорусскому партизану»: «Верить этому утверждению главы государства, я не склонен. По той простой причине, что в рамках ЕАЭС государства договорились о выходе на равные цены на газ к 2025 году. Если бы у Беларуси и России были иные договоренности по этому поводу, то Минск явно не подписывался бы под такими условиями».





Неужели Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по ценам выше мировых?

Лукашенко заявил в своей речи: «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?»





Экономист Борис Желиба по этому поводу напомнил «Белорусскому партизану», что всего неделю назад концерн «Белнефтехим» официально сообщил, что цена на российскую нефть для белорусских НПЗ составляет 83% от мировой.





«Коммерантъ» пишет об утверждении Лукашенко: « Это фактически неверно , поскольку все другие европейские страны получают российскую нефть по более высокой цене».





Издание пояснило: учитывая беспошлинный характер поставок нефти в Беларусь, а также географическую близость этого рынка, стоимость нефти для Беларуси существенно — на $50–60 на тонну — ниже, чем для Центральной Европы.





«Напомню, что контракт по нефти до сих пор не заключен потому, что Беларусь желает снижения цены на нефть по сравнению с прошлым годом. Неправильно говорить, что Россия продает нам нефть по ценам выше мировых и вообще когда-нибудь продавала. Это неправда. Но нужно держать в уме, что к 2024 году, когда в России завершится налоговый маневр, Беларусь действительно будет получить нефть по мировым ценам, что станет ударом для нашей экономики», – пояснил экономист Борис Желиба.









Неужели Беларусь нашла другой источник поставок нефти?

В своей речи Лукашенко заверил: «Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли. Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров, но это так».





Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал «Белорусскому партизану»:





«Если не раскрываются подробности альтернативных поставок, то говорить об этом не имеет смысла. Нефть можно везти хоть из Антарктиды, вопрос в том, сколько будет стоить ее доставка и какова будет конечная цена.





Напомню, что когда-то были поставки из Венесуэлы и Азербайджана, но с учетом логистики это была более дорогая нефть, чем из России. Это не означает, что не надо пытаться искать альтернативные источники поставок, но не думаю, что прямо сейчас в этом направлении достигнуты большие успехи».









Зачем Лукашенко все это сказал?

Итак, высказывания главы Беларуси, сделанные на вручении премии «За духовное возрождение», довольно легко оровергнуть. Зачем же Лукашенко все это сказал?





«По большей части это попытка обяснить электорату, почему страна вступила в новый год без соглашений с Москвой. Вместе с тем риторика про альтернативную нефть, заявления об очень высоких ценах на энергоресурсы – это частично попытка оказать давление на Россию в рамках переговров. Но, с моей точки зрения, эта попытка не очень эффективная», – считает Вадим Иосуб.





В то же время Борис Желиба полагает, что позицию белорусских властей можно понять: «Если страны находится в Союзном государстве и ЕАЭС, то почему у них нет равнодоходных цен на энергоресурсы? Путин использует газовые цены не как справедливые и рыночные, а как газовую дубину – для принуждения к желаемым для Москвы действиям».