Почему участникам акций за независимость страны суды дают огромные штрафы?
Председатель движения «За Свободу!» Юрий Губаревич говорит, что сегодня даже далекие от политики люди выражают солидарность с теми, кто получает огромные штрафы за участие в декабрьских акциях по поводу сохранения независимости Беларуси.
-У меня самого набежало по штрафам около 1500 рублей, - рассазывает «Белорусскому партизану» председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. – Цифры огромные, потому что на некоторых висит по три, четыре, а то сразу и по пять протоколов!
Ясное дело, набегает неподъемная сумма и для семейного бюджета, и особенно для пенсионеров, которые сегодня получают мизерные пенсии. Некоторые штрафы с пенсии, на мой взгляд, выплатить просто нереально.
Суды действуют в рамках драконовского законодательства. Если попался первый раз – могут применить самый низкий порог, от 20 базовых. Но такой минимум судьи дают редко, в среднем выходит, как правило, по 30 базовых величин.
Ну а тем, кто попадется на административных правонарушениях чаще, чем раз в год, уже дают по 50 базовых. Законодательство у нас такое, ничего с этим не поделаешь! Суды лишь исполняют то, что написано в законе, а закон имеет репрессивный характер…
Если инициировать какие-то изменения законодательства, то я считаю, что речь нужно вести не про размер штрафа.
На мой взгляд, абсурдно и нелогично, когда граждан судят за то, что они пользуются своими конституционными правами на свободу мирных собраний.
Нужно кардинально менять подобную практику и вводить уведомительный принцип получения разрешения на акции, когда заранее просто определяется время и место проведения мероприятия, и власть должна идти в этих вопросах навстречу гражданам.
Более того – нужно отменять заградительные меры по проведению акций – я сейчас говорю об оплате услуг милиции на таких акциях. Сегодня это создает серьезный барьер и не дает возможности провести действительно массовое мероприятие, потому что в итоге все выливается в непомерные суммы для организаторов.
Нужно все менять! И то, что сейчас происходит с этими штрафами – это отличный повод, мне кажется, эта ситуация должна всколыхнуть общество. Ведь акции в защиту независимости носили не столько протестный характер, сколько патриотический.
Это была демонстрация того, насколько для людей важен вопрос независимости страны. И вот за эту демонстрацию любви к родине сегодня карают огромными штрафами.
Этим фактом возмущены даже те, кто далек от политических дел. И люди выражают солидарность, высказывают поддержку, в том числе и в социальных сетях. Мы в интернете организовали сбор средств лично для меня для покрытия штрафа и более половины суммы собрали буквально на несколько дней. Это о многом говорит!
Павел Мазак, "Белорусский партизан"
17:49 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.