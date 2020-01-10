-У меня самого набежало по штрафам около 1500 рублей, - рассазывает «Белорусскому партизану» председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. – Цифры огромные, потому что на некоторых висит по три, четыре, а то сразу и по пять протоколов!





Ясное дело, набегает неподъемная сумма и для семейного бюджета, и особенно для пенсионеров, которые сегодня получают мизерные пенсии. Некоторые штрафы с пенсии, на мой взгляд, выплатить просто нереально.





Суды действуют в рамках драконовского законодательства. Если попался первый раз – могут применить самый низкий порог, от 20 базовых. Но такой минимум судьи дают редко, в среднем выходит, как правило, по 30 базовых величин.





Ну а тем, кто попадется на административных правонарушениях чаще, чем раз в год, уже дают по 50 базовых. Законодательство у нас такое, ничего с этим не поделаешь! Суды лишь исполняют то, что написано в законе, а закон имеет репрессивный характер…





Если инициировать какие-то изменения законодательства, то я считаю, что речь нужно вести не про размер штрафа.





На мой взгляд, абсурдно и нелогично, когда граждан судят за то, что они пользуются своими конституционными правами на свободу мирных собраний.





Нужно кардинально менять подобную практику и вводить уведомительный принцип получения разрешения на акции, когда заранее просто определяется время и место проведения мероприятия, и власть должна идти в этих вопросах навстречу гражданам.





Более того – нужно отменять заградительные меры по проведению акций – я сейчас говорю об оплате услуг милиции на таких акциях. Сегодня это создает серьезный барьер и не дает возможности провести действительно массовое мероприятие, потому что в итоге все выливается в непомерные суммы для организаторов.





Нужно все менять! И то, что сейчас происходит с этими штрафами – это отличный повод, мне кажется, эта ситуация должна всколыхнуть общество. Ведь акции в защиту независимости носили не столько протестный характер, сколько патриотический.





Это была демонстрация того, насколько для людей важен вопрос независимости страны. И вот за эту демонстрацию любви к родине сегодня карают огромными штрафами.





Этим фактом возмущены даже те, кто далек от политических дел. И люди выражают солидарность, высказывают поддержку, в том числе и в социальных сетях. Мы в интернете организовали сбор средств лично для меня для покрытия штрафа и более половины суммы собрали буквально на несколько дней. Это о многом говорит!







