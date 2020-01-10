Сутки за сутками... Активистов снова отправляют за решетку

10 января у блогера youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихоновского заканчивается арест, к которому его осудили 27 декабря в суде Советского района г. Гомеля. Но сегодня же его вновь привезли в тот же суд на новый административный процесс.





Как сообщает правозащитник "Весны" Леонид Судаленко, судили блогера за участие и освещение минской акции 20 декабря. Суд вынес решение о направлении Сергея Тихоновского в ИВС для отбывания новых 15 суток ареста. Таким образом на свободу он выйдет только 26 января.





Письма и открытки Тихановскому Сергею Леонидовичу можно отправлять по адресу: улица Междугородняя, 26, (ИВС УВД Гомельского облисполкома), Гомель, 246012.





О вынесении новых судебных решений в отношении Павла Северинца сообщает на своей странице в Фейсбуке Ольга Ковалькова.





Политик этой ночью был выпущен из центра изоляции правонарушителей, однако на 12 часов 10 января над ним были назначены новые судебные процессы.





Письма и открытки можно отправлять Павлу Северинцу по адресу: переулок 1-й Окрестина, 36, г. Минск, 220089.









А оршанский блогер Дмитрий Козлов, известный под псевдонимом "Серый Кот", не вышел из ИВС после суток. Поздно вечером 9 января один из сотрудников Оршанского ИВС сообщил активистам, что на Козлова имеется еще одно постановление об аресте.





Блогер Дмитрий Козлов, известный как "Серый Кот", отбыл уже 15 суток в оршанском ИВС, но 9 января не свободу так и не вышел, сообщает "Витебская Весна".





Поддержать блогера Дмитрия Козлова письмами и открытками можно по адресу: улица Энгельса, 19-25, Орша, 211030.