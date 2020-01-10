«Латвия заинтересована в поддержании добрососедских отношений и более тесном экономическом сотрудничестве с Беларусью. Чемпионат мира по хоккею, который проведут совместно Латвия и Беларусь в 2021 году, является хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами», — заявил по случаю визита премьер-министр Латвии.





Кришьянис Кариньш проведет встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром нашей страны Сергеем Румасом. Будут обсуждаться двустороннее сотрудничество в области экологии, логистики и транспорта, а также текущая ситуация в регионе.









Напомним, латвийская сторона уже приглашала Лукашенко посетить с визитом Ригу. Приглашение было подтверждено новым президентом Латвии. В ноябре о нем напомнил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Дипломат сказал, что Латвия ждет предложений по датам визита Александра Лукашенко.