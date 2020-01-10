Премьер-министр Латвии едет в Беларусь - поговорит с Лукашенко о хоккее
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш посетит с рабочим визитом Минск 16 января. Повод для визита — совещание по организации Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства Латвии.
«Латвия заинтересована в поддержании добрососедских отношений и более тесном экономическом сотрудничестве с Беларусью. Чемпионат мира по хоккею, который проведут совместно Латвия и Беларусь в 2021 году, является хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами», — заявил по случаю визита премьер-министр Латвии.
Кришьянис Кариньш проведет встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром нашей страны Сергеем Румасом. Будут обсуждаться двустороннее сотрудничество в области экологии, логистики и транспорта, а также текущая ситуация в регионе.
Напомним, латвийская сторона уже приглашала Лукашенко посетить с визитом Ригу. Приглашение было подтверждено новым президентом Латвии. В ноябре о нем напомнил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Дипломат сказал, что Латвия ждет предложений по датам визита Александра Лукашенко.
Источник: reform.by
16:09 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.