Дочь африканского диктатора стала российской гражданкой









Его соратник через год посадил сына своего благодетеля (сейчас сын под домашним арестом), а ныне приказал арестовать счета его дочери, Изабеллы душ Сантуш, которая (о-па) — вдруг самая богатая женщина Африки (3 млрд$) — это дочь бывшего президента.





Но о-па — 2.





Сегодня выяснилось, что она срочно стала российской гражданкой, о чем ее адвокаты и заявили в суде.



