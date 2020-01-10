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Дочь африканского диктатора стала российской гражданкой

Очень интересная история. Президент Анголы душ Сантуш передал свой пост Жуану Лоренсу, своему сподвижнику, который был с ним 20 лет. И удалился на покой.



Его соратник через год посадил сына своего благодетеля (сейчас сын под домашним арестом), а ныне приказал арестовать счета его дочери, Изабеллы душ Сантуш, которая (о-па) — вдруг самая богатая женщина Африки (3 млрд$) — это дочь бывшего президента.

Но о-па — 2.

Сегодня выяснилось, что она срочно стала российской гражданкой, о чем ее адвокаты и заявили в суде.

Будем наблюдать, написал в своем блоге на "Эхо Москвы" главред Алексей Венедиктов. 
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