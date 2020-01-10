Дочь африканского диктатора стала российской гражданкой
Очень интересная история. Президент Анголы душ Сантуш передал свой пост Жуану Лоренсу, своему сподвижнику, который был с ним 20 лет. И удалился на покой.
Его соратник через год посадил сына своего благодетеля (сейчас сын под домашним арестом), а ныне приказал арестовать счета его дочери, Изабеллы душ Сантуш, которая (о-па) — вдруг самая богатая женщина Африки (3 млрд$) — это дочь бывшего президента.
Но о-па — 2.
Сегодня выяснилось, что она срочно стала российской гражданкой, о чем ее адвокаты и заявили в суде.
Будем наблюдать, написал в своем блоге на "Эхо Москвы" главред Алексей Венедиктов.
14:18 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.