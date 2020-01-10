Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения
Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в пятницу передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ёна.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус информировала, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн провел в Вашингтоне встречи с Чон Ый Ёном и генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, на которых обсуждалась координация по КНДР.
Источник: Рамблер
13:22 10/01/2020
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Особое мнение
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