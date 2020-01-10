+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пять часов на свободе: Северинцу дали еще 15 суток

Сопредседателя Белорусской христианской демократии осудили 10 января на 15 суток ареста за одну из акций против углубления интеграции Беларуси и России - 20 декабря. Это произошло через 5 часов после того, как он вышел на свободу после отбывания 15 суток ареста.

Пять часов на свободе: Северинцу дали еще 15 суток
Павел Северинец успел попасть домой после ареста. На суд он не пошел. Он рассказывал, что в изоляторе его подняли еще ночью и приказали собирать вещи. Он думал, что так готовят к следующему суду и новым «суткам». Но выяснилось, что в срок заключения засчитали пять часов задержания 18 декабря, когда «снимали на камеру предупреждение о запрете проводить акцию».

На суд 10 января Павел Северинец не явился. На процессе присутствовала его мать Татьяна Северинец. Два дела по ч. 3 ст. 23:34 за участие в митингах 20 и 21 декабря рассматривала судья Вера Галакова.

В течение 10 января должны пройти еще два десятка судов над участниками декабрьских протестов против интеграции с Россией, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года.

Напомним, суды начались еще в конце 2019 года.
Свабода
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru