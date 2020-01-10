Ассамблея НГО выкатила гарбуза Игорю Марзалюку
"Чемпионом" в антиноминации историк и депутат Игорь Марзалюк стал за оправдание "крестолома" в Куропатах. Напомним, эту акцию властей Марзалюк назвал "благоустройством".
Вручить гарбуз Марзалюку ппоручено журналсту Марату Горевому, автору книги о сталиинских репрессиях.
9 января в минском клубе "Брюгге" Ассамблея НГО объявила лауреатов и лауреаток традиционной премии "Чемпионы гражданского общества-2019". Уже одиннадцатый раз Ассамблея НГО отмечает тех, кто внес вклад в развитие гражданского общества Беларуси.
Одной из общественных лидерок 2019 года признали светлогорскую правозащитницу «Весны» Елену Маслюкову. В последнее время она занимается защитой экологических прав, нарушаемых светлогорским заводом беленой целлюлозы. Также лидеркой года стала активистка, координаторка инициативы "Маршируют, детка!" Светлана Гатальская.
Лауреатом номинации "Новая инициатива" стала образовательно-просветительская площадка "Территория прав". Это совместная инициатива Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова и Правозащитного центра «Весна».
Проект Саши Авдевича "Инклюзивный бариста" победил в номинации «Региональное событие». Благодаря ему инвалиды-колясочники могут научиться навыкам бариста.
В номинации «Толока года» победила краудфандинговая площадка MolaMola, а «Креативом 2019 года» признана мобильная программа ReBrest (гид по архитектурному наследию Бреста).
Известный блогер Андрей Паук с его youtube-каналом «Рудобельская показуха» победил в номинации «Медиаактивность года».
Журналисткой 2019 года стала Диана Середюк, которая ведет рубрику «Общество» в газете «Новы Час».
Победителем в номинации «Партнерство года» стало установлению памятника Алесю Адамовичу в Глуше, средства на которое собрало гражданское общество. Премию получал лидер инициативной группы по увековечиванию памяти Алеся Адамовича Андрей Архипенко, а также дочь писателя Наталья Адамович.
«Кампанией года» названа Кампания почтения повстанцев 1863 -1864 годов в Вильнюсе.
Премия "Чемпионы гражданского общества" была основана Ассамблеей НГО в 2009 году, чтобы отмечать наиболее успешные и креативные идеи в общественном секторе, а также лидеров и активистов и привлекать к ним внимание белорусов.Лауреатов определяли путем голосования 149 членов жюри: члены рабочей группы Ассамблеи НГО, лидеры общественных организаций, журналисты и прежние победители премии.
"Белорусский партизан"
12:24 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.