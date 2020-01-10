Ассамблея НГО выкатила гарбуза Игорю Марзалюку

Вручить гарбуз Марзалюку ппоручено журналсту Марату Горевому, автору книги о сталиинских репрессиях.





9 января в минском клубе "Брюгге" Ассамблея НГО объявила лауреатов и лауреаток традиционной премии "Чемпионы гражданского общества-2019". Уже одиннадцатый раз Ассамблея НГО отмечает тех, кто внес вклад в развитие гражданского общества Беларуси.





Одной из общественных лидерок 2019 года признали светлогорскую правозащитницу «Весны» Елену Маслюкову. В последнее время она занимается защитой экологических прав, нарушаемых светлогорским заводом беленой целлюлозы. Также лидеркой года стала активистка, координаторка инициативы "Маршируют, детка!" Светлана Гатальская.





Лауреатом номинации "Новая инициатива" стала образовательно-просветительская площадка "Территория прав". Это совместная инициатива Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова и Правозащитного центра «Весна».





Проект Саши Авдевича "Инклюзивный бариста" победил в номинации «Региональное событие». Благодаря ему инвалиды-колясочники могут научиться навыкам бариста.





В номинации «Толока года» победила краудфандинговая площадка MolaMola, а «Креативом 2019 года» признана мобильная программа ReBrest (гид по архитектурному наследию Бреста).





Известный блогер Андрей Паук с его youtube-каналом «Рудобельская показуха» победил в номинации «Медиаактивность года».





Журналисткой 2019 года стала Диана Середюк, которая ведет рубрику «Общество» в газете «Новы Час».





Победителем в номинации «Партнерство года» стало установлению памятника Алесю Адамовичу в Глуше, средства на которое собрало гражданское общество. Премию получал лидер инициативной группы по увековечиванию памяти Алеся Адамовича Андрей Архипенко, а также дочь писателя Наталья Адамович.





«Кампанией года» названа Кампания почтения повстанцев 1863 -1864 годов в Вильнюсе.



