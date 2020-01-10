Катастрофа украинского Боинга: кому это было выгодно?





Не будем рассматривать версии крушения, которые уже вполне традиционно расположились в спектре от технической неисправности до - сбит ракетой комплекса ЗРК «Тор-М1». Это вполне «стандартная ситуация», а что произошло в реальности, узнаем после расследования следственной группы.





До этого момента - «пляски на костях», в которых будут преследоваться свои интересы, и, будем надеяться, не приведут к искажению результатов самого следствия.





С такой точки зрения, кажется, стоит посмотреть на ситуацию в двух плоскостях: кому это выгодно, и кто какой «профит» из нее планирует извлечь.









Иран





Как на первый взгляд не покажется странным, прямо сейчас у Ирана нет абсолютно никакой необходимости в каком-либо «раскручивании» трагедии или ее использования в своих целях. Более того, сам ее факт для Тегерана крайне невыгоден.





Посудите сами: «потоптав» на похоронах Сулеймани на смерть около 60 человек при 200 раненных и выстрелив с «удивительной» точностью по американским военным базам в Ираке, где ни один гражданин США не пострадал, в Иране заявили о «свершившейся мести».





Ну да, лицо сохранили, а вот реально воевать с Америкой, судя по всему, большого желания у режима Аятолл нет, здесь главное – собственный народ «держать в тонусе», чтобы лишний раз не протестовал.





Иными словами, с точки зрения Тегерана, «третья мировая» закончена, терроризм не в счет, для них это обыденное явление, как у нас - за молоком сходить.





Крушение украинского Боинга в таком контексте для Ирана совершенно не вовремя, он как бы подсаживается на «долговременный крючок» расследования, ведь фото использованной ракеты, предположительно «Тора-М1», с допущениями, что это именно она сбила украинский самолет, по сети уже «гуляет».





Правда, определить год и место съемки по нему невозможно, даже в Bellingcat уже абсолютно справедливо это отметили, но для «рыцарей» информационных войн это неважно.









США против таких «раскладов» так же особенно не возражают - война в Заливе им совершенно ни к чему, поэтому, даже если выяснится, что Боинг был сбит иранской ракетой, это ни к чему не приведет, но только в одном-единственном случае: Тегеран сам это признает и выплатит положенные компенсации.





Скорее всего, даже новых санкций не будет – ракеты в ту ночь действительно туда-сюда летали, все будет «списано» на обострение военной обстановки и ошибку, вызванную непреодолимыми обстоятельствами.





Причем, уверен: если что, Иран именно так и поступит. Ведь несмотря на воинственную риторику и полное отсутствие результатов «мести», которая, напомним, уже состоялась, пример Каддафи все еще перед глазами.





Россия





Вот кто в ситуации «разгулялся по полной» так это РФ. «Информационное дно» в очередной раз поставило новый мировой рекорд «пробития». Возникает вопрос: почему?





Прямо сейчас Кремль подталкивает США и Иран к развязыванию «большой войны» в Персидском Заливе, нефть, знаете ли в таком случае сильно подорожает, и Беларусью можно «заняться», пока Белый дом отвлечен, оружия в регион продать, там интересов такого сценария уж очень много. И, главное, самому воевать не надо.





Более того, «результаты иранской кровной мести» ставят другой вопрос: а знало ли руководство этой страны о том, что Сулеймани готовит атаку на американское посольство в Багдаде, или это была его личная совместная операция с российскими спецслужбами, с которыми он имел прямой контакт, даже другом Путина считался.





Скорее всего, в Тегеране знали, но не мешали, ведь гибель Сулеймани многим в самом Иране была очень выгодна – Корпус стражей исламской революции полностью контролирует иранский экспорт, а это большие деньги и с таких должностей просто так не уходят.





Если все так и было, то со стороны Ирана мы наблюдаем постановочное шоу, в которое легко поверить, наблюдая за дальнейшим ходом событий.





В ситуации, когда уже можно утверждать, что очередная «гениальная» многоходовка Кремля по втягиванию США и Ирана в войну в Заливе с треском провалилась, российские спецслужбы и пропаганда вцепилась за «последнюю соломинку» - трагедию украинского Боинга, ведь описание до этого «с большим смаком» обстрелов американских баз к росту напряженности не привели.





Результат - практически все крупные федеральные издания синхронно нашли «экспертов», которые начали навязывать мнение: все не так просто, самолет, возможно, был сбит.





Итак, издания «союзника» Ирана навязывают мнение о том, что он совершил преступление… Странная ситуация - не находите?





Все это крайне напоминает лекала сбитого в небе Донбасса малазийского МН-17: огромное количество «психиатрических» версий, начиная от привязки к визиту Путина в Сирию и заканчивая тем, что рейс МАУ был сбит американской ракетой.





Здесь хочется немного поподробнее, чувствуется «прокол», ведь вся российская машина пропаганды была нацелена и, возможно, заранее подготовлена на версию об ответном ударе США по Ирану.





Не будем уподобляться российской пропаганде и привязывать их именно к сбитому Боингу, но даже сам факт ожидания ответного обстрела говорит о заинтересованности Кремля в войне в Заливе.









Не сложилось, поэтому все как всегда – одно событие пришлось в пожарном порядке накладывать на другое, что и привело к их расшифровке, бывает.





Иран, кстати, от такого развития событий «напрягся» и уже сделал заявление с просьбой «не спекулировать на событии», что бы там ни было в Тегеране не полные идиоты сидят и, думается, для дальнейших российско-иранских отношений это не плюс, там крепко запомнят, как Москва ситуацию в СМИ раскачивала.





Имея «на руках» практически готовое обвинение в акте воздушного терроризма в небе Донбасса со сбитым МН-17, Россия пытается создать ситуацию формата «не мы одни такие», или хотя бы на внутреннем информационном рынке доказать, что обе катастрофы это «злонамеренная провокация западных спецслужб».





Например, в российском информационном пространстве уже появились материалы, в которых утверждается, что западные и ближневосточные СМИ будут обвинять Иран в сбитии украинского Боинга с параллельными обвинениями в «дегуманизации иранцев… по тем же лекалам что и дегуманизации донецко-луганского ополчения, начиная с марта 2014 и апогеем в момент катастрофы MH-17».





Всем понятно? Во всем западные спецслужбы виноваты, примитивно, конечно, но в самой России – действует.





Причем никого особенно не смущает настоящий информационный «шторм» в российских СМИ на тему: самолет был сбит. Такие нюансы никогда особенно не учитывались, главное в таких информационных атаках - их массированность.





Проблема для Кремля в том, что в этот раз «что-то пошло не так», войну в Заливе разжечь так и не удалось, а ситуация с информационным сопровождением катастрофы украинского Боинга четко показала: ее «поджигатели» сидят на Красной площади, кому надо это крепко запомнят и счет предъявят.





США





По результатам событий четко видно: Соединенные Штаты войны в Персидском Заливе не хотят – все официальные комментарии и версии как по украинскому Боингу, так и обстрелам сдержанны и выверены.





«Надо дождаться результатов расследования», «спецслужбы западных стран предварительно считают, что крушение в Иране авиалайнера Боинг компании МАУ произошло из-за технической неисправности», именно в этом заключается общая тональность американской прессы.





Действительно, кого и в чем обвинять если пока непонятно вообще ничего?





Вот кто в ситуации точно выигрывает так это – Трамп. Нет, ни война, ни сбитый Боинг ему не нужны. И здесь он ни при чем, а вот сама сложившаяся ситуация была использована филигранно, учитесь, российские пропагандисты.





Во-первых, и это самое главное, Трамп, судя по всему, «сломал» выстраиваемую Кремлем, по меньшей мере, последние два года искусственно навязываемую повестку дня под названием «напряженность в Персидском Заливе», а как программа максимум – война в нем.





Дойдя до наивысшей «точки накала», обе стороны конфликта искусно вышли из него. США не будут тратить колоссальные средства на поддержание мира или открытую войну, а у Путина не получится предложить, как в ситуации с Донбассом, стать «посредником-миротворцем» и совместно бороться с терроризмом и за мир.





По сути, «бензоколонку» поставили на место, доходчиво объяснив, что она никакой не глобальный игрок.





Во-вторых, Трамп «получил очков» на внутреннем рынке, записав весьма сильное видеообращение к нации, популярный нынче формат, которое может несколько поправить ситуацию как с импичментом, так и предвыборным рейтингом.





Действительно, заявление в духе «отца нации» о том, что только благодаря мне лично большая война с многими жертвами предотвращена, ход сильный, тем более что «главных злодеев мы ликвидировали», кого надо накажем другими способами и вообще, Америка сильна, как никогда.





Можете не поверить, но средний американский зритель реагирует на такое так же, как и российский… могут в 2020 и проголосовать, победителей везде любят.









Подводим итоги





Для России все описанное - это проблема. Ожидаемая победа уже традиционно превратилась в поражение, ведь цены на нефть уже вчера начали падать, трейдеры четко почувствовали, что Белый дом дал Ирану возможность «сохранить лицо», а войны – не будет.





Долгосрочная многоходовка Кремля, целью которой было в рамках развязанной им «третьей мировой гибридной войны» организовать локальный ближневосточный конфликт – провалилась.





Причем, мало того, что Путин опять Нобелевскую премию мира, видимо, не получит, так еще и подставили близкого союзника – Иран, как подталкивая его к войне, так и в ситуации с катастрофой украинского самолета.





Согласитесь, нехорошо получается, и именно поэтому прямо сейчас мы наблюдаем начало нового информационного шторма российских СМИ, основная идея которого – «плавное» подведение читателя к мысли, что версия про сбитый, причем иранцами, Боинг авиакомпании МАУ придумали в Украине.





Оно, конечно, «с больной головы на здоровую», вот только «рукописи» не горят...