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Римскому Папе передали привет от Лукашенко

Белорусский посол в Великобритании, а по совместительству и в Ватикане Сергей Алейник поучаствовал в ежегодной новогодней аудиенции понтифика для дипломатов.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, у Алейника была короткая беседа с Папой Франциском, он передал ему приветствия с праздниками от белорусского руководства, в том числе от Александра Лукашенко.
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