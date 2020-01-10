Римскому Папе передали привет от Лукашенко
Белорусский посол в Великобритании, а по совместительству и в Ватикане Сергей Алейник поучаствовал в ежегодной новогодней аудиенции понтифика для дипломатов.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, у Алейника была короткая беседа с Папой Франциском, он передал ему приветствия с праздниками от белорусского руководства, в том числе от Александра Лукашенко.
11:48 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.