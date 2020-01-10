Витебского активиста оштрафовали за пикет в честь Калиновского
Борис Хамайда получил штраф в размере 810 рублей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, как посчитал судья Юрий Урбан.
22 ноября 2019 Витебский демократический активист вышел на пикет в память о национальном герое Беларуси Кастусе Калиновском.
Виновность Хамайды в суде доказывалась исключительно на основании материалов, взятых из интернета, т. е. ни свидетелей, ни записей с камер видеонаблюдения не было.
Как сообщает сам Борис, в день пикета правоохранительные органы замечаний ему не делали.
«Это был день похорон национального героя Кастуся Калиновского и его соратников, когда я просто не мог не выйти на пикет. Это был зов души. Поехать в Вильнюс я не мог, поэтому стал с плакатом в Витебске», — говорил Борис Хамайда.
Источник: vkurier.by
10:06 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.