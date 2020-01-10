Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Politico.
«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.
Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.
«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East - Ближний Восток) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.
09:32 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.