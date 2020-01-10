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Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Politico.

«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.

Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.

«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East - Ближний Восток) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.
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