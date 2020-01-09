The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.





Об этом сообщается на сайте американского издания.





"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана - района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала, прежде чем он упал", - говорится в сообщении.





Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января. Позже стало известно, что на видео показан жилой квартал в западной части Паранда, провинции Тегерана (35.489414, 50.906917). Квартал находится недалеко от места падения украинского Боинга.







