Как священник объяснил судье, чем хорош лозунг «Жыве Беларусь!»
Отца Викентия (Виктора Ковалькова) 9 января судили в суде Ленинского района Минска за участие в акции против углубления интеграции с Россией.
Судья Алексей Кисляк спросил, известно ли было Ковалькову о том, что митинг несанкционированный.
– Я являюсь священником и прихожу проповедовать там, где есть люди, – приводитответ отца Викентия правозащитный центр «Весна».
– Вы выкрикивали лозунги? – спросил судья.
– Ну да, «Жыве Беларусь!» – что тут плохого? В гимне же написано «Вечна жыві і квітней Беларусь».
Свидетель-омоновец Владимир Шейко подтвердил, что у Ковалькова был громкоговоритель и что тот выкрикивал лозунги. Отца Викентия оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).
Источник: "Солидарность"
08:52 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.