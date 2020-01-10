Премьер-министр Канады: Самолет был сбит иранской ракетой

«У нас есть сведения из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Свидетельства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух», — заявил Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве, добавив, что атака на самолет могла быть непреднамеренной, передает CBC.





Иранские официальные лица опровергли это утверждение, пишет reform.by









Boeing украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди – 9 членов экипажа и 167 пассажиров – погибли. 63 пассажира были гражданами Канады.





Ранее издание Newsweek сообщило со ссылкой на сотрудников Пентагона, американской и иракской разведок, что украинский Boeing, летевший из Тегерана в Киев, был сбит иранской ракетой случайно.







