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Премьер-министр Канады: Самолет был сбит иранской ракетой

Boeing украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«У нас есть сведения из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Свидетельства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух», — заявил Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве, добавив, что атака на самолет могла быть непреднамеренной, передает CBC.

Иранские официальные лица опровергли это утверждение, пишет reform.by


Boeing украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди – 9 членов экипажа и 167 пассажиров – погибли. 63 пассажира были гражданами Канады.

Ранее издание Newsweek сообщило со ссылкой на сотрудников Пентагона, американской и иракской разведок, что украинский Boeing, летевший из Тегерана в Киев, был сбит иранской ракетой случайно.
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