Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому лайнеру

Фото: Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / РИА Новости

Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Его слова приводит РИА Новости





Абедзаде отметил, что ракетная атака на самолет «невозможна с научной точки зрения». По его словам, на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских лайнеров.





Также глава организации указал на то, что в стране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами.





Ранее в Пентагоне заявили, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке.









В начале января Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США было выпущено 15 ракет класса «земля — земля», lenta.ru





Утром 8 января «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.



