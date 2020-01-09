Свое обращение к присутствующим на церемонии Александр Лукашенко начал с темы суверенитета Беларуси, пишет belsat.eu





«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее», – цитируе т его слова агентство БелТА.





Примечательно, что глава государства начал речь по-белорусски, а продолжил мысль уже на русском языке.





«Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг — мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць (бел. предать – прим. Belsat.eu) и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, который эту страну строил», – высказался Лукашенко.

Лукашенко: Мы нашли нефть не в России

В конце этого года Александр Лукашенко и Владимир Путин не договорились о ценах на нефть для Беларуси. Сегодня глава Беларуси заявил, что найдена альтернатива российской нефти.





«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли», – цитирует Лукашенко БелТА.





Церемония вручения премии «За духовное возрождение» прошла во Дворце Республики. За 2019 год присуждены пять премий. Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.







