Пожертвования / megapoisk.com





На этот раз помощь нужна участникам акций против "углубления интеграции" с Россией. Только 9 января результатом работы "судебного конвейера" стали штрафы на $15 тысяч!





Андрей Стрижак объявил о новом сборе средств в Один из инициаторов BY_Help член совета профсоюза работников РЭПобъявил о новом сборе средств в эфире Еврорадио:





"Почти ежедневно выносится такое количество штрафов, что оно составляет 10-15 тысяч долларов. И эти деньги падают на людей, которые выходили за независимость. В основном это в Минске, здесь были самые массовые акции. И тех людей, которых милиция идентифицировала, она сейчас их массово штрафует. Это будет долгий процесс".





Реквизиты, по которым можно перечислить деньги для BY_Help:





— paypal: alaksiej.lavoncyk@tol.org;





— наличными в Минске или в Евросоюзе (для контакта пишите в личные организаторам);





— на счёт в Польше, Британии и Чехии (для получения счёта также пишите в личные).





Контакт с организаторами:





— через личные сообщения группы BY_Help;





— через е-майл: alaksiej.lavoncyk@tol.org;





— па телефону +375 44 5100511.





В 2017 году инициатива BY_Help помогла многим белорусам выплатить штрафы за участие в маршах дармоедов и в праздновании столетия провозглашения БНР. В августе 2018 года, во время "дела БЕЛТА", деньги собирались на новую технику — вместо изъятой в ходе следствия, поддержку семей задержанных, штрафы и адвокатов.



