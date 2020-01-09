Дан старт BY_Help: начался сбор денег на штрафы для защитников независимости
9 января 2020 года инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, начинает новый сбор средств.
Пожертвования / megapoisk.com
На этот раз помощь нужна участникам акций против "углубления интеграции" с Россией. Только 9 января результатом работы "судебного конвейера" стали штрафы на $15 тысяч!
Один из инициаторов BY_Help член совета профсоюза работников РЭП Андрей Стрижак объявил о новом сборе средств в эфире Еврорадио:
"Почти ежедневно выносится такое количество штрафов, что оно составляет 10-15 тысяч долларов. И эти деньги падают на людей, которые выходили за независимость. В основном это в Минске, здесь были самые массовые акции. И тех людей, которых милиция идентифицировала, она сейчас их массово штрафует. Это будет долгий процесс".
Реквизиты, по которым можно перечислить деньги для BY_Help:
— paypal: alaksiej.lavoncyk@tol.org;
— наличными в Минске или в Евросоюзе (для контакта пишите в личные организаторам);
— на счёт в Польше, Британии и Чехии (для получения счёта также пишите в личные).
Контакт с организаторами:
— через личные сообщения группы BY_Help;
— через е-майл: alaksiej.lavoncyk@tol.org;
— па телефону +375 44 5100511.
В 2017 году инициатива BY_Help помогла многим белорусам выплатить штрафы за участие в маршах дармоедов и в праздновании столетия провозглашения БНР. В августе 2018 года, во время "дела БЕЛТА", деньги собирались на новую технику — вместо изъятой в ходе следствия, поддержку семей задержанных, штрафы и адвокатов.
19:13 09/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.