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Не поделили власть: протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.

На площади перед администрацией собрались, по разным данным, от 500 до 1000 человек, которые требовали пересмотра итогов второго тура президентских выборов, прошедших 8 сентября в этой отколовшейся при участии России грузинской республике.

Проигравший Раулю Хаджимбе кандидат Алхас Квициниа обратился в суд, но его иск был отклонен. Сегодня суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство об отводе судьи — дело будет рассмотрено повторно. Но произошло это после того, как протестующие ворвались внутрь здания администрации президента, выбив двери и стекла на первом этаже.

Митингующие забаррикадировались внутри, хотя правоохранители и военнослужащие и не предпринимали попыток силой выдворить их из помещений. Сообщается о нескольких пострадавших в ходе стычек, но точное их число остается неизвестным.

Власти оценили произошедшее как попытку госпереворота
Источник: vesti.ru
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