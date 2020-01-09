Первые выводы Украины по авиакатастрофе: пожар был, но не в двигателе





Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования крушения самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не выявлены следы пожара.









Об этом, ссылаясь на источник в комиссии, написал в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, процитировав выводы экспертов.





"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. Я исследую оба двигателя самолета и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла – там тоже нет следов пожара.





То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел – но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", – сказал информатор.





Также источник поделился информацией, предоставленной начальником управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде. По данным иранской стороны, самолет вылетел в 6:13, но через пять минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился.





По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или уже не управляемым, пока неизвестно.





"Нам пока не предоставили данные радаров контроля воздушного движения. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить. Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить", – заверил источник в комиссии.





Он добавил, что иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать и в соответствии с Чикагской конвенцией намерены предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всех стран, граждане которых погибли.





"В Иране сегодня и завтра государственные праздники. Но рассчитываем, что один-два дня – и мы сможем сложить всю предварительную информацию. Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто", – уверяет источник.









По его словам предварительные результаты расследования позволяют сделать пять ключевых выводов.





1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту неизвестны. Но, судя по всему, пожар был в салоне.





2. Самолет был фактически новый. И сама по себе связь, и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам.





3. За штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тысяч часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тысяч часов, бывший военный летчик.





Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может.





4. Отсутствие каких-либо переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты наиболее вероятна.





5. Записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно, сближались ли какие-то объекты или нет. Поэтому ракетную версию на данный момент исключить нельзя.