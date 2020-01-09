Экс-депутат Канопацкая нашла работу
Экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая нашла новую работу — она будет представителем по странам восточной Европы в международной инвестиционно-технологической компании с головным офисом в Австрии.
В компании, которая занимается энергетикой, Канопацкая будет работать по специальности — отвечать за юридические вопросы. Помимо официальной работы, экс-депутат, как и говорила ранее, планирует заниматься политикой.
— Я остаюсь в политике, чтобы реализовать проекты по реформированию экономики и продвижению законопроектов, которые, как я считаю, помогут нашей стране. Политика — это не хобби, это большой и серьезный пласт работы, на который уходит много времени. Я благодарна премьер-министру, министерствам и ведомствам, которые остаются со мной на связи и понимают необходимость реформ в нашей стране, — рассказала TUT.BY Канопацкая.
Напомним, во время одного из последних заседаний парламента шестого созыва в декабре прошлого года премьер-министр Сергей Румас предложил Канопацкой работу в правительстве. Но депутат предложение не приняла.
Также Канопацкая заявляла о своих президентских амбициях — возможно, она примет участие в президентских выборах. Окончательное решение экс-депутат еще не приняла.
Источник:
15:42 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.