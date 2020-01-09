Протестующие в Абхазии штурмуют администрацию президента
Сторонники проигравшего на выборах Алхаса Квицинии на акции протеста выбили двери здания администрации президента Абхазии, между активистами и силовиками происходят стычки.
Как сообщает "Кавказский узел", кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того истек срок полномочий, но суд счел ходатайство необоснованным.
Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Сегодня у здания администрации президента собрались сотни протестующих, которые попытались пройти внутрь. Работники администрации в связи с протестной акцией отпущены домой, сообщила сегодня "Абхазия-Информ".
Акция началась у Абхазского драматического театра, к зданию администрации протестующие переместились позже. Часть из сотен активистов прорвалась в здание администрации, сломав при этом двери - их сняли с петель и унесли. Между митингующими и силовиками происходят стычки, передает "Sputnik-Абхазия".
Штурм начался около 13.00 мск. Протестующие не только выломали дверь, но и выбили окно, через которое также пытаются проникнуть внутрь задания, информировало РИА "Новости".
15:05 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.