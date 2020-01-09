Протестующие в Абхазии штурмуют администрацию президента





Алхас Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того истек срок полномочий, но суд счел ходатайство необоснованным. Как сообщает " Кавказский узел ", кандидат в президенты Абхазииобжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того истек срок полномочий, но суд счел ходатайство необоснованным.





Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.





Сегодня у здания администрации президента собрались сотни протестующих, которые попытались пройти внутрь. Работники администрации в связи с протестной акцией отпущены домой, сообщила сегодня "Абхазия-Информ".









Акция началась у Абхазского драматического театра, к зданию администрации протестующие переместились позже. Часть из сотен активистов прорвалась в здание администрации, сломав при этом двери - их сняли с петель и унесли. Между митингующими и силовиками происходят стычки, передает "Sputnik-Абхазия".





Штурм начался около 13.00 мск. Протестующие не только выломали дверь, но и выбили окно, через которое также пытаются проникнуть внутрь задания, информировало РИА "Новости".