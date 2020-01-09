Назначат ли президентские выборы на день рождения Лукашенко?

В конце минувшего года председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сказала, что считает оптимальной датой проведения выборов президента последние числа августа 2020 года.





Но некоторые политологи не исключают, что президентские выборы могут состояться раньше.





Могут ли выборы пройти не в августе, а, например, в мае, когда студенты еще будут на местах, а это значит, что можно обеспечить внушительную явку на досрочное голосование?





Или власть сегодня настолько уверена, что сможет нарисовать любую цифру по итогам голосования, что по сути, не имеет никакого значения, когда пройдет президентская кампания?





На эту тему "Белорусский партизан" порассуждал вместе с политологом Валерием Карбалевичем.





- Безусловно, имеет значение, когда пройдут выборы, - высказывает свое мнение Карбалевич. - Как ни странно, власть очень обеспокоена выборами. И обратите внимание, что Лукашенко не случайно почти на каждом заседании, особенно при назначении новых руководителей в регионах, постоянно напоминает: скоро выборы, мы должны достойно выглядеть во время этой кампании. Мне кажется, в этой стране единственный, кто всерьез готовится к выборам – это как раз Администрация президента и сам Лукашенко.





Выборы – это фактор легитимности власти.





Что касается сроков, действительно, есть разные варианты. Вполне может быть, что они состоятся и в мае. Но тут есть свои плюсы и минусы.





С одной стороны, присутствие студентов обеспечивает досрочную явку, особенно в Минске и крупных городах.





С другой стороны, студенты и молодежь – самые активные участники протестов. И мы видели – на последних акциях в защиту независимости было очень много молодежи, может быть, даже большинство. Поэтому с другой стороны, для власти как раз соблазнительно, чтобы молодежь в августе была не в Минске.





Есть плюсы и минусы в каждом варианте, и власть сейчас тщательно выверяет все, рассчитывает, что лучше, что хуже.









- Насколько здесь важен экономический фактор? Сейчас у нас непростые отношения с Россией. А во время выборов нужно обещать что-то избирателям.





- Власти пообещали в этом году повысить зарплату бюджетникам. Наверняка и пенсии будут повышаться, а поскольку больших денег в бюджете нет, логичнее растянуть этот процесс на какое-то время. И с этой точки зрения август был бы лучше, к этому времени успели бы поднять зарплаты, пенсии. И это работало бы на власть.





Поэтому, повторюсь, все просчитывается. И отношения с Россией хорошо было бы урегулировать до выборов, чтобы более конфликтная фаза не пришлась на момент голосования, на момент проведения кампании. Поэтому учитывается все.





- В последних числах августа Александр Лукашенко празднует день рождения. Как думаете, насколько вероятно, что дата выборов совпадет с его личным днем? Будут ли эти выборы подарком для него?





- Сам Лукашенко всячески не поддерживает идею торжественно и публично праздновать его дни рождения, в этом смысле Беларусь не Северная Корея и не Туркменистан. Он даже свой юбилей не праздновал публично и на государственном уровне.





Поэтому не думаю, что президент согласится именно на такой вариант – выборы в день рождения. Скорее, это будет дополнительным фактором раздражения, особенно с учетом того, что общество недовольно нынешним социально-экономическим положением.