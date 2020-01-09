Акции прошли 7, 8, 20 и 21 декабря прошлого года. Но массловые суды начались накануне, а на сегодня запланировано более 40 судов по по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях), сообщает ПЦ "Весна".





Кого судят 9 января?

Суд Партизанского района г. Минска





политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП; судья — Наталья Дедкова;

художник Алесь Марачкин: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; судья — Борисёнок. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

политик Игорь Борисов: 09:30 ч. 1 ст. 23.34 КоАП; судья — Наталья Дедкова; результат — 15 базовых величин (405 рублей).





Суд Ленинского района г. Минска





продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут; Результат - 25 базовых величин (675 рублей).





продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк; Результат - 20 базовых величин (540 рублей).





Продолжение суда над Андреем Кудиком: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Т. Шотик. Результат — дело возвращено на доработку.





продолжение суда над активисткой Анной Шапутько; судья Юлия Шут; Результат - 25 базовых величин (675 рублей).





продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП; судья Алексей Кисляк. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).





продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;





Суд Фрунзенского района г. Минска





Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП; Результат — 30 базовых величин (810 рублей).





Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.





блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;





журналист и активист Николай Дедок: 10:00, ч. 3 ст. 23.34 КоАП.









Суд Центрального района г. Минска





продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря. Ему заочно присудили 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; результат — 30 базовых величин (810 рублей).





продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман; результат — 30 базовых величин (810 рублей).





продолжение суда над Николаем Козловым: 9:00, судья Иван Костян; Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над Андреем Шарендой: 9:50, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над Алексеем Сюдаком: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; Алексей на заседании отсутствовал. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).





продолжение суда над Юрием Татуром: 9:00, судья Иван Костян; Татур был уведомление о суде через смс, однако на процесс не пришел. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).





Леонид Борщевский: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; Борщевский ходатайствовал о ведении процесса на белорусском языке.





Ходатайство удовлетворено. Также он возмущен тем, что в протоколе указано, что у него среднее образование, а не высшее, как это есть на самом деле. Свидетели по делу - Сенько и Межон. В результате дело отправили на доработку.





Евгений Батура: 10:00 (каб. 405), ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Юлия Густыр; Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).





Елена Толстая: 10:30 (каб. 202), ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Иван Костян; Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).





Игорь Кравченко: 10:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья — Валерий Есьман. На Кравченко составлен протокол за участие в акции 20 декабря. Свидетель - сотрудник ОМОН Максим Поляков. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).





Павел Северинец: 11:30, ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Иван Костян. Сам Павел отбывает 15-суточный арест в ЦИП на ул. Окрестина. В связи с невозможностью явки суд рассматривал дело в отсутствие Северинца. Северинца судят за призывы на акции 8 декабря к участию в новой акции 20 декабря. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).





продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр (каб. 309);





продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:15, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;





продолжение суда над Николаем Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;









Суд Октябрьского района г. Минска





Виталий Тригубов: 9:15, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья Елена Живица; результат — 50 базовых величин (1350 рублей);





Валерий Бычковский: 9:15, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко;





Виталий Тригубов: 10:00, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья О. Неборская; Результат - 25 б.в. (675 рублей)





Ян Гриб: один процесс начался в 9:05 (судья Лавринович), второй — в 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Оба процесса перенесены с связи с состоянием здоровья Яна Гриба на 15 января.





Николай Козлов: 10:00, судья — Елена Живица. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).





Валерий Бычковский: 10:00, судья — Лавринович. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).





Соловьев: ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья — Неборская. Результат — 20 б.в. (540 рублей).





Сергей Спарыш: 10:45, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).





Галина Жуковская: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко. Результат — 20 б.в. (540 рублей).





Суд Пинского района и г. Пинска





Дмитрий Тарасюк. Результат - 10 базовых величин (270 рублей).





Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП. Результат - 5 базовых величин (135 рублей). Судья - Александр Пацко.









Суд Первомайского района г. Витебска





активистка Татьяна Северинец: 9:10. Судья М. Юркевич Первомайскогос суда Витебска осудила по двум протоколам по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Результат - два штрафа по 30 базовых величин, то есть 60 б.в. (1620 рублей).