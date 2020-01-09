Неутешительный прогноз: Беларусь ждут репрессии и деградация страны

«Эту игру Минск вчистую продул. Против лома нет приема. Все козыри, то есть ресурсы, у России. Грозить, что Беларусь выйдет из Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ? Не продлевать аренду российских военных объектов? Нет, за эти красные линии Лукашенко не станет выходить. Слишком рискованно, да и куда податься», — отмечает эксперт на Naviny.by.





Александр Класковский считает, для белорусского руководства сегодня есть три сценария.





Первый: Минск подписывает некий редуцированный (минимум конкретики, побольше расплывчатых формулировок) пакет дорожных карт, а потом разыгрывает непонятки по каждому пункту, стараясь выторговать бонусы и при этом отвертеться от нежелательных шагов.





«Но этот путь мало что даст, поскольку Москва демонстрирует беспрецедентную неуступчивость: утром — стулья, вечером — деньги, никаких денег вперед. Так что условия для белорусской экономики будут ухудшаться, она может оказаться в стагнации или даже кризисе», — отмечает эксперт.





Второй сценарий: Лукашенко отказывается от программы «углубления интеграции» (то есть де-факто соглашается на сугубо рыночные отношения с Россией) и после президентских выборов нынешнего года начинает ограниченные (по Бальцеровичу точно делать не станут), но все же ощутимые, а не косметические, экономические преобразования. При этом Минск налегает на диверсификацию внешнеэкономических связей, развитие многовекторности.





«Кремль будет недоволен, но вряд ли решится сильно наказывать Беларусь. Ну не идти же войной за то, что та выбрала консервативный вариант интеграции по терминологии премьера РФ Дмитрия Медведева!» — отмечает эксперт.





Возможна также комбинация первого и второго сценариев: что-то белорусские деятели подпишут, но выполнять не будут, а тем временем исподволь начнут некие преобразования.









Третий сценарий: отказ Минска от «углубления интеграции» и экономическая (а вслед и прочая) деградация Беларуси из-за отсутствия воли к реформам, боязни пошатнуть режим. Это означает, что уровень жизни станет серьезно проседать, а для подавления недовольства властям придется усиливать репрессии.





«В начале запоздавших реформ электорату тоже придется несладко, но будет хоть какой-то свет в конце тоннеля. Однако не факт, что склонный держаться за старое руководитель Беларуси решится переступить через себя», — заключает Александр Класковский.