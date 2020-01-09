Наказали за готовность защищать Родину
Накануне в Пинске начались судебные процессы над участниками акцит против интеграции Беларуси и России.
Первым рассматривалось дело Николая Михалевича, пишет media-polesye.by
Своё участие в акции он подтверждает, мотивацию свою объясняет тем, что, по его мнению, интеграция с Россией приведёт к потере независимости Беларуси.
8 января суд принял решение оштрафовать патриота на 10 базовых величин.
20 декабря 2019 года вечером группа неравнодушных пинчан протестовала против интеграции Беларуси и России у памятника «Полешуку» на улице Ленина.
11:08 09/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.