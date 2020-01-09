Спецслужбы Канады назвали возможную версию крушения украинского самолета
Источник Reuters в канадских службах безопасности раскрыл предполагаемую причину крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по мнению западных спецслужб.
По словам источника, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей разбившегося воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могла стать техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Накануне в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
По словам очевидцев, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе.
В США крушение самолета в Иране назвали странным.
По мнению пилота, командира Boeing-737 Дениса Оканя, к падению самолета могло привести «внешнее воздействие».
В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. При этом Иран отказался передавать черные ящики разбившегося самолета.
Источник: vz.ru
10:51 09/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.