Соответствующее письмо направила постпред США при ООН Келли Крафт в Совет Безопасности ООН, написало Reuters.





Постпред отметила, что США намерены "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".





По словам Крафт, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает стране право на самооборону. Постпред добавила, что удары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря прошлого года были совершены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и формирований, которые его поддерживают, по американским силам ".





Готов ли Иран к миру?





В то же время в Иране заявили, что завершили месть за убийство Сулеймани. Об этом сказал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в комментарии ТАСС.





"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы также не будем предпринимать таких действий", – отметил он.





По словам дипломата, исламская республика действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя право на самооборону.





"Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа", – подчеркнул он.



