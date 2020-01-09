У Трампа заявили о готовности мириться с Ираном без условий: все детали
США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе.
Фото: АР
Соответствующее письмо направила постпред США при ООН Келли Крафт в Совет Безопасности ООН, написало Reuters.
Постпред отметила, что США намерены "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".
По словам Крафт, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает стране право на самооборону. Постпред добавила, что удары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря прошлого года были совершены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и формирований, которые его поддерживают, по американским силам ".
Готов ли Иран к миру?
В то же время в Иране заявили, что завершили месть за убийство Сулеймани. Об этом сказал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в комментарии ТАСС.
"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы также не будем предпринимать таких действий", – отметил он.
По словам дипломата, исламская республика действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя право на самооборону.
"Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа", – подчеркнул он.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).Приказ был отдан главой США Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.После убийства американскими войсками Сулеймани в Иране заявили, что определили 35 целей для ударов по США.5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.Вооруженные силы США по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходило двумя волнами.>Трамп заявил, что Америка готова ввести мощные санкции против Ирана.
09:28 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.