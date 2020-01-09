Владимир Зеленский приедет в Гродно?
Владимир Зеленский в этом году может приехать в Гродно. Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Оргкомитету поручено до 20 февраля разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия. К этой работе при необходимости будут привлекаться также руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, облисполкомов, Мингорисполкома и другие.
Как ранее сообщал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Гродно уже начал активную подготовку к форуму, чтобы провести его на высочайшем уровне. В частности, в городе пообещали привести в порядок центральные улицы.
Мероприятие традиционно проводится в различных форматах. Участие в нем принимают представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума - представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.
I Форум регионов Беларуси и Украины проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле, II Форум регионов 3-4 октября 2019 года принимал Житомир. Там впервые встретились Лукашенко и новый украинский президент Владимир Зеленский. Тогда же белорусский руководитель пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время. Дата проведения третьего Форума пока не называется.
08:54 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.