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Владимир Зеленский приедет в Гродно?

Владимир Зеленский в этом году может приехать в Гродно. Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.


Оргкомитету поручено до 20 февраля разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия. К этой работе при необходимости будут привлекаться также руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, облисполкомов, Мингорисполкома и другие.

Как ранее сообщал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Гродно уже начал активную подготовку к форуму, чтобы провести его на высочайшем уровне. В частности, в городе пообещали привести в порядок центральные улицы.

Мероприятие традиционно проводится в различных форматах. Участие в нем принимают представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума - представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.

I Форум регионов Беларуси и Украины проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле, II Форум регионов 3-4 октября 2019 года принимал Житомир. Там впервые встретились Лукашенко и новый украинский президент Владимир Зеленский. Тогда же белорусский руководитель пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время. Дата проведения третьего Форума пока не называется.
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