Под аплодисменты Давыдько

Предновогодние новости напоминали сводки противостояния на оккупированных землях. Люди вышли на улицы родных городов в защиту своей страны, но их за это арестовывали, судили, штрафовали, вырывали на Новый год и Рождество из семей, от жен, от детей.





Кто так может поступать? Предугадываю ответ многих читателей: только оккупанты.





Или идиоты. Что, по-моему, и есть наш вариант, пишет Светлана Калинкина в колонке на сайте "Народной Воли"





За что наказывают людей, которые, зная о последствиях, все равно выходят на массовые акции сказать, что белорусская идея жива в сердцах белорусов? Что игра в расширение империи – это не будет игра в геополитические шахматы, где Беларусь – пешка. Люди вышли на акцию за Беларусь с лозунгом «Жыве Беларусь!». И если у нас белорусская власть, то за что этих людей наказывают?





За то, что они патриоты?





За то, что они граждане своей страны?





За то, что ради своей страны они готовы жертвовать собой?





Отдает ли отчет своим действиям министр внутренних дел Караев, посылая в суды своих бойцов свидетельствовать о каких-то правонарушениях со стороны тех, кто вышел на улицы в поддержку независимости страны? Если не понимает, какой имидж таким образом создает милиции, то, считай, в фамилии министра три буквы пропали – и получается Карателев.





По какому праву белорусские суды расценили как противоправные действия желание людей высказать позицию в защиту суверенитета своей страны? В каком законе они прочитали, что за публичное проявление патриотических чувств надо наказывать?





И не надо мне пудрить мозги про формальности – мол, нарушен закон о проведении массовых мероприятий, так как акции не были санкционированными. Если прохожий сиганет в Свислочь спасать тонущего, его ведь не накажут за купание в неположенном месте. И того, кто вытянул пьяного из-за руля авто, не накажут за незаконное присвоение полномочий сотрудника ГАИ. Наоборот, медаль дадут! Потому что человек, не раздумывая, бросился спасать других.





Люди, которые вышли на акции в поддержку белорусской независимости, вышли спасать свою страну. Их нельзя, невозможно за это наказывать! Но покарали. Покарали несправедливо и подло. И лично я настаиваю, что наказали не тех.





Если вы помните, есть у нас крупные общественные организации, которые финансируются из бюджета, накормлены, обласканы, успешны и благополучны. Имею в виду «Белую Русь» и БРСМ. Они всем рассказывают, что они – сила. Что они что-то решают. Что их сторонников – тысячи и тысячи.





Почему они не вывели своих людей на акцию «За Беларусь»? Почему они не вышли поддержать своего президента на сложных переговорах с Владимиром Путиным? Почему они всегда только там, где кормушка, и никогда не там, где должен быть какой-то несанкционированный, не по команде или разнарядке патриотический порыв?









Они даже не там, где их президент. Ведь Александр Лукашенко в интервью Алексею Венедиктову сказал, что понимает людей, которые вышли на улицы Минска в защиту суверенитета и независимости Беларуси. А вот лидер «Белой Руси» Геннадий Давыдько не понимает. Он только хайп во всем этом увидел.





«Мне смешно и печально, когда некоторые средства массовой информации представляют напоказ публике девочку лет 7–8 с плакатом в руках: «Нет – интеграции!». Ребенка-то зачем использовать? Что эта девочка понимает в таких вопросах? И что вы сами понимаете? Нужно поймать хайп, хочется побузить, отметиться на растиражированной картинке?» – заявил Геннадий Давыдько.





А теперь другая цитата – чтобы вы оценили уровень «интеллектуала» Давыдько и его понимание проблемы. «Независимость? Но разве мы не можем свободно передвигаться через границы, искать работу там, где пожелаем? Какая еще степень свободы нужна?» – рассуждал в разгар дебатов по поводу угроз интеграции с Россией лидер «Белой Руси».





Если все будут рассуждать так, как Давыдько, то право выйти из своей квартиры, из своего подъезда придется расценивать как доказательство независимости. А беспрепятственно свалить из страны – это, по Давыдько, вообще будет доказательством наличия всех мыслимых свобод! Может, еще и спасибо прикажет говорить, ботик целовать?..





Все это не смешно и даже не печально. Это трагедия! Что такой вот Давыдько имеет от Республики Беларусь почетное звание, награжден медалью Франциска Скорины, он бывший сенатор, сейчас депутат, лидер самой крупной созданной государством общественной организации. А, например, Павел Северинец – лидер и инициатор декабрьских акций в защиту независимости – шестой день рождения встретил за решеткой. Он у него 30 декабря, и в это время Северинец опять находился в изоляторе на Окрестина.





«Свои 29, 30, 34, 35, 36, 43 сын встретил за решеткой: высылка в Малое Ситно Полоцкого района (29, 30), 34 (Американка), 35,36 (спецкомендатура в Куплино, в Пружанском районе). 43 – Окрестина… [Павел] никогда не мечтал встретить свой день рождения на экзотическом острове, в дорогом ресторане, где-то на шашлыках… Мечтал встретить его в свободной независимой Беларуси. Я очень хочу, чтобы твоя, мой сыночек, мечта сбылась!!!» – написала на своей странице в «Фейсбуке» его мама, Татьяна Северинец.





Все нормальные люди и даже Геннадий Давыдько, если, конечно, он умеет мечтать не только о том, что измеряется деньгами, мечтают об этом. Потому что такого не может и не должно быть – чтобы патриоты в своей стране находились за решеткой. Чтобы их наказывали за любовь к Родине, за готовность эту Родину защищать. Это абсурд! Это преступление! Это исковерканное понимание государственных интересов. Это отказ от всех мыслимых ценностей.





Что происходит, когда смещается шкала ценностей? Если у человека, то про него мы говорим «нелюдь». Ибо то, что для большинства – зло, для него приемлемо, и наоборот. Ну а если смещается шкала ценностей у государства? Каковы последствия? Для государства это катастрофа. И именно к ней мы движемся под аплодисменты таких, как Давыдько.