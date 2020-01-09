Так иранский постпред ответил на вопрос о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа.





«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», - заявил Тахт-Раванчи.









Дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону. В случае очередных военных действий со стороны США Тегерана снова ответит.





Напомним, в ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы в Ираке, которые используются американскими войсками. В частности, более десяти ракет были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака. Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции по двум американским авиабазам в Ираке словами «все хорошо».