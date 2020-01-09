- Для граждан нашей страны, конечно, это облегчает в дальнейшем получение виз и возможность выезда за рубеж.





Но нам, к сожалению, нужно еще пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах-партнерах.





Мы договорились, что постараемся сделать таким образом, чтобы эти соглашения были ратифицированы и в странах-партнерах, и в Европейском парламенте как можно быстрее, -- заявил Макей.