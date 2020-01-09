Владимир Макей о визовом соглашении с ЕС: нужно ещё пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией
Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
- Для граждан нашей страны, конечно, это облегчает в дальнейшем получение виз и возможность выезда за рубеж.
Но нам, к сожалению, нужно еще пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах-партнерах.
Мы договорились, что постараемся сделать таким образом, чтобы эти соглашения были ратифицированы и в странах-партнерах, и в Европейском парламенте как можно быстрее, -- заявил Макей.
07:42 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.