+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Волна судов продолжается: защитников независимости оштрафовали на 6885 рублей

Судят участников уличных акций в поддержку независимости Беларуси и против интеграции с Россией. Они прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.

На доработку отправили только дело Аланы Гебремариам (на снимке) / spring96.org

В Минске в новом году продолжилась волна судов, начавшаяся в конце 2019-го. В прошлом году в основном выписывали штрафы, некоторых активистов отправили под административный арест. В этом году судьи исключительно штрафуют. Правозащитники подсчитали, что за среду сумма штрафов составила 6885 рублей.

8 января были оштрафованы в суде Московского района: Елена Толстая — 1350 рублей (судья — Юлия Варакса), Вячеслав и Марина Касинеровы — по 810 рублей (судьи — Татьяна Мотыль и Юрий Машкетов), Сергей Антончик — 810 рублей (судья — Виктор Козак), Михаил Воронцов — 810 рублей (судья — Лидия Телица) Леонид Акалович — 810 рублей (судья — Юрий Машкетов) Виталий Савич — 675 рублей (судья — Лидия Телица) Николай Трофимчук — 540 рублей (судья — Юлия Варакса). Дело активистки "Молодежного блока" Аланы Гебремариам судья Татьяна Мотыль отправила на доработку.

Как информирует spring96.org, суды продолжатся 9 и 10 января, и не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Например, в Пинске рассмотрение дела Дмитрия Тарасюка перенесли на четверг, а Николая Михалевича осудили на 270 рублей штрафа, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru