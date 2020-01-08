Волна судов продолжается: защитников независимости оштрафовали на 6885 рублей
Судят участников уличных акций в поддержку независимости Беларуси и против интеграции с Россией. Они прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.
На доработку отправили только дело Аланы Гебремариам (на снимке) / spring96.org
В Минске в новом году продолжилась волна судов, начавшаяся в конце 2019-го. В прошлом году в основном выписывали штрафы, некоторых активистов отправили под административный арест. В этом году судьи исключительно штрафуют. Правозащитники подсчитали, что за среду сумма штрафов составила 6885 рублей.
8 января были оштрафованы в суде Московского района: Елена Толстая — 1350 рублей (судья — Юлия Варакса), Вячеслав и Марина Касинеровы — по 810 рублей (судьи — Татьяна Мотыль и Юрий Машкетов), Сергей Антончик — 810 рублей (судья — Виктор Козак), Михаил Воронцов — 810 рублей (судья — Лидия Телица) Леонид Акалович — 810 рублей (судья — Юрий Машкетов) Виталий Савич — 675 рублей (судья — Лидия Телица) Николай Трофимчук — 540 рублей (судья — Юлия Варакса). Дело активистки "Молодежного блока" Аланы Гебремариам судья Татьяна Мотыль отправила на доработку.
Как информирует spring96.org, суды продолжатся 9 и 10 января, и не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Например, в Пинске рассмотрение дела Дмитрия Тарасюка перенесли на четверг, а Николая Михалевича осудили на 270 рублей штрафа, пишет euroradio.fm
21:19 08/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.