На доработку отправили только дело Аланы Гебремариам (на снимке) / spring96.org





В Минске в новом году продолжилась волна судов, начавшаяся в конце 2019-го. В прошлом году в основном выписывали штрафы, некоторых активистов отправили под административный арест. В этом году судьи исключительно штрафуют. Правозащитники подсчитали, что за среду сумма штрафов составила 6885 рублей.





8 января были оштрафованы в суде Московского района: Елена Толстая — 1350 рублей (судья — Юлия Варакса), Вячеслав и Марина Касинеровы — по 810 рублей (судьи — Татьяна Мотыль и Юрий Машкетов), Сергей Антончик — 810 рублей (судья — Виктор Козак), Михаил Воронцов — 810 рублей (судья — Лидия Телица) Леонид Акалович — 810 рублей (судья — Юрий Машкетов) Виталий Савич — 675 рублей (судья — Лидия Телица) Николай Трофимчук — 540 рублей (судья — Юлия Варакса). Дело активистки "Молодежного блока" Аланы Гебремариам судья Татьяна Мотыль отправила на доработку.



