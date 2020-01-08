Трамп: пока я на посту президента, Иран не получит ядерного оружия

Reuters

«Пока я нахожусь на посту президента, Иран не получит ядерного оружия», – сказал президент Трамп в начале своего обращения.





Далее президент подчеркнул, что в результате иранских ударов по базам в Ираке никто из американских военнослужащих не пострадал и не понес потерь.





В этой связи президент высоко оценил работу систем оповещения.





«Недавно мы предприняли решительные действия», – сказал Трамп, имея в виду устранение генерала Сулеймани.





Президент подробно охарактеризовал террористический характер деятельности Сулеймани.





Ранее Иран заявил, что выпустил ракеты в ответ операции, осуществленной американскими военными на прошлой неделе.





В в ходе операции был убит иранский генерал Касем Сулеймани.





«Все хорошо! Из Ирана были выпущены ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас ведется оценка жертв и ущерба. Все идет нормально! Я сделаю заявление завтра утром», – написал Трамп в «Твиттере » во вторник.





По данным западных стран, чьи военнослужащие размещены на подвергшихся обстрелам базах, в результате атаки никто не пострадал. Иранская сторона говорит о 80 погибших.



