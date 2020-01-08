Трамп: пока я на посту президента, Иран не получит ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп утром в среду выступает с заявлением по поводу иранской ракетной атаки по воннным базам в Ираке, на которых размещены военнослужащие коалиции, возглавляемой США, сообщает Русская служба Голоса Америки.
Reuters
«Пока я нахожусь на посту президента, Иран не получит ядерного оружия», – сказал президент Трамп в начале своего обращения.
Далее президент подчеркнул, что в результате иранских ударов по базам в Ираке никто из американских военнослужащих не пострадал и не понес потерь.
В этой связи президент высоко оценил работу систем оповещения.
«Недавно мы предприняли решительные действия», – сказал Трамп, имея в виду устранение генерала Сулеймани.
Президент подробно охарактеризовал террористический характер деятельности Сулеймани.
Ранее Иран заявил, что выпустил ракеты в ответ операции, осуществленной американскими военными на прошлой неделе.
В в ходе операции был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
«Все хорошо! Из Ирана были выпущены ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас ведется оценка жертв и ущерба. Все идет нормально! Я сделаю заявление завтра утром», – написал Трамп в «Твиттере » во вторник.
По данным западных стран, чьи военнослужащие размещены на подвергшихся обстрелам базах, в результате атаки никто не пострадал. Иранская сторона говорит о 80 погибших.
20:30 08/01/2020
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